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08 июня 2021, 13:43

Масштабный сбой произошел в работе сайтов некоторых западных СМИ и сервисов

Фото из архива
Фото из архива

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страницы ряда западных СМИ и сервисов перестали открываться, сообщает ТАСС.

В частности, недоступен сайт правительства Великобритании. В течение некоторого времени не открывался сайт газеты Financial Times. Газета The Guardian написала на своей странице в Twitter, что ее сайт и приложение в настоящий момент затронуты масштабным отключением интернета и будут включены, как появится такая возможность.

По данным портала Downdetector, сбои произошли также в работе электронной версии газеты The New York Times. Неполадки наблюдаются у сервиса Amazon и всемирной системы онлайн-платежей PayPal.-0-

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