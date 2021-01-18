Масштабный выпуск вакцины "Эпиваккорона" начнется в феврале

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабный выпуск вакцины "Эпиваккорона" против новой коронавирусной инфекции начнется в феврале 2021 года. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на брифинге в правительстве, сообщает ТАСС.
"К масштабному выпуску вакцины "Эпиваккорона" центра "Вектор" мы перейдем с февраля 2021 года", - сказала она.
Татьяна Голикова также сообщила, что первая партия вакцины "Ковивак" Центра им.Чумакова будет выпущена в гражданский оборот в объеме 100 тыс. доз, ежегодно будет выпускаться 7,5 млн доз. "Данные клинических исследований подтвердили полную безопасность и низкую реактогенность этой вакцины. У большинства испытуемых отмечено формирование устойчивого иммунитета уже на 28-й день после первой вакцинации", - сказала Татьяна Голикова.-0-