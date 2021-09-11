Массовая акция протеста медработников проходит в Варшаве

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники польских медицинских учреждений вышли на массовую акцию протеста. Протестующие с флагами и транспарантами собрались в центре Варшавы, передает ТАСС.

Медработники - врачи, медсестры, спасатели, лаборанты - добиваются улучшения условий труда, дополнительных отпусков, внесения изменений в закон о порядке определения минимальной базовой заработной платы и доведения ее размера до среднеевропейской.

Протестующие намерены прошествовать до зданий Минздрава, правительства и парламента. За демонстрацией наблюдают усиленные отряды полиции.

В последние дни представители профсоюзов встречались с членами правительства, обсуждая с ними сложившуюся ситуацию, однако ни к какому решению не пришли. Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский после встречи с протестующими назвал их требования абсурдными.-0-