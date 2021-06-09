Массовая демонстрация работников топливно-энергетического сектора проходит в Варшаве

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Варшаве работники топливно-энергетического сектора вышли на массовую демонстрацию к зданию представительства Еврокомиссии. Собравшиеся обеспокоены будущим своей отрасли и рабочих мест, сообщает ТАСС.

Протестующие с флагами, транспарантами и барабанами перекрыли улицу в центре Варшавы и намерены шествовать к зданию правительства, чтобы передать петицию премьер-министру страны Матеушу Моравецкому.

Представитель профсоюза "Солидарность" Ярослав Гжесик указал, что у этой демонстрации четыре причины. "Это, прежде всего, отсутствие диалога в топливно-энергетическом секторе, особенно в энергетической отрасли и отрасли бурого угля. Во-вторых, нарушение прав работников и профсоюзов, особенно в таких группах, как PGE и Tauron polska Energia", - написал он в сообщении для СМИ.

"В-третьих, беспокойство о потере рабочих мест в связи с преобразованием всего энергетического сектора. В-четвертых, угроза потери безопасности и энергетического суверенитета нашей страны, что будет связано с повышением стоимости энергии в дальнейшем и отразится на всех гражданах", - подчеркнул представитель профсоюза.

Глава польского альянса профсоюзов Анджей Радзиковски заявил, что ранее профсоюзы уже инициировали обсуждение ситуации в топливно-энергетическом секторе, однако правительство Польши не поддержало эту инициативу, сообщает польский телеканал TVN24. "На протяжении многих лет нас уверяли, что так называемая зеленая трансформация будет справедливой и что не повторятся 1990-е годы, когда рабочие места были закрыты, а тысячи сотрудников в одночасье оказались на улице, - говорит глава OPZZ. - Еще в мае прошлого года мы обратились к премьер-министру Матеушу Моравецкому с просьбой о проведении переговоров в связи с преобразованиями в горнодобывающей и энергетической отраслях. К сожалению, правительство не поддержало эту инициативу и начало переговоры с профсоюзами только после забастовки шахтеров Polska Grupa Gоrnicza (горнодобывающая компания Польши. - Прим. БЕЛТА). Переговоры в основном ограничивались этой компанией и добычей каменного угля".

В сентябре прошлого года польские власти приняли решение о том, что угольные шахты в республике прекратят свою работу к 2049 году. Как ранее заявлял генеральный директор крупнейшей в стране компании по производству угля Polska Grupa Gоrnicza Томаш Рогала, закрытие угольных шахт приведет к повышению уровня безработицы до 50% в некоторых городах польской Силезии.-0-