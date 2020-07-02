Массовая гибель слонов произошла в африканской Ботсване

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 350 слонов погибли в северной части Ботсваны, причины катастрофы не выяснены, сообщает The Guardian.

Впервые массовая гибель слонов была зафиксирована в конце мая в дельте реки Окаванго. Тогда погибли 169 животных, а к середине июня это число увеличилось более чем вдвое. Местные экологи отмечают, что 70% смертей были сосредоточены вокруг водяных лунок.

Директор по охране природы британской благотворительной организации "Спасение национального парка" Найл Макканн говорит, что такого массового вымирания слонов не было очень давно. При этом реальный масштаб катастрофы, по его словам, неизвестен.

Изначально наиболее вероятной причиной гибели слонов называлась сибирская язва. Однако в результате проведения лабораторных анализов она была исключена. Предположение о заражении слонов COVID-19 также не подтвердилось. Среди возможных версий рассматриваются отравление или неизвестный патоген.

Местные эксперты определили, что среди умерших слонов были животные разных возрастов и полов. Для дальнейшего изучения образцы были направлены в лаборатории других стран.

В дельте Окаванго обитает около 15 тыс. слонов, что составляет 10% от общей популяции в стране.-0-