Массовая вакцинация и цифровые технологии помогут восстановить международный туризм - UNWTO

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовая вакцинация в мире и широкое внедрение цифровых технологий приведут к росту международного туризма в ближайшее время. Об этом говорится в отчете Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), опубликованном на ее сайте.

"По состоянию на 1 июня 29% всех направлений в мире полностью закрыты для международного туризма. Из них более половины были полностью закрыты для туристов с мая 2020 года или раньше", - говорится в отчете.

Согласно данным UNWTO, на сегодняшний день треть стран (34%) частично закрыты для путешественников, а 36% - запрашивают отрицательный результат теста на COVID-19 по прибытии, в некоторых случаях в сочетании с требованием карантина.

Всемирная туристская организация также отмечает, что сегодня сохраняются региональные различия в отношении ограничений на поездки. Так, 70% всех направлений в Азиатско-Тихоокеанском регионе полностью закрыты, по сравнению с 13% в Европе, 20% в Северной и Южной Америке, 19% в Африке и 31% на Ближнем Востоке.

В UNWTO отмечают, что в большинстве стран, где действуют строгие ограничительные меры, уровень вакцинации находится на низком уровне. Таким образом, прослеживается связь между скоростью вакцинации и ослаблением ограничений. Страны, где уровень вакцинации высокий, могут быстрее возобновить туризм.

В отчете указывается, что возобновление глобального туризма будет оставаться сдержанным, пока правительства будут продолжать проявлять осторожность. Так, в четырех из 10 стран, откуда прибывает большинство туристов, власти продолжают отговаривать своих граждан от поездок за границу без веских причин.

"Правительства играют важную роль в возобновлении и восстановлении туризма посредством сотрудничества, использования данных и цифровых технологий", - приводятся в отчете организации слова ее генерального секретаря Зураба Пололикашвили.-0-