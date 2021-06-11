Массовая вакцинация помогла израильтянам обзавестись коллективным иммунитетом к COVID-19

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовая вакцинация от коронавируса нового типа в Израиле защитила от заражения не только тех, кто получил прививку, но и значительную часть еще не вакцинированного населения. Каждое увеличение доли вакцинированных на 20% уменьшало количество новых заражений среди непривитых. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на опубликованные в научном журнале Nature Medicine результаты исследований ученых.

Израиль стал одной из первых в мире стран, которая начала вакцинировать от коронавируса нового типа все население. Программу начали 20 декабря 2020 года, с 10 января вакцинированных начали прививать вторым компонентом. На данный момент первым компонентом вакцинировались более 5,45 млн израильтян, вторым - более 5,1 млн. Это больше половины населения страны.

По ходу вакцинации власти постепенно снимали ограничения, сдерживавшие распространение коронавируса. В феврале израильтянам разрешили отдаляться от дома на расстояние более километра, смягчили условия работы торговых центров и уличных магазинов. В марте разрешили открыться ресторанам, театрам и стадионам, в апреле отменили обязательное ношение масок на открытом воздухе, а в июне были сняты почти все карантинные ограничения.

Израильские медики под руководством профессора Израильского технологического института Роя Кишони заинтересовалась, появился ли у жителей страны коллективный иммунитет к SARS-CoV-2. Дело в том, что среди эпидемиологов нет четких представлений о том, какая доля населения должна получить вакцину, чтобы распространение коронавируса прекратилось само собой. Одни считают, что для этого нужно вакцинировать не менее 80% жителей страны, другие - что достаточно и 60%.

Чтобы проверить эти теории на практике, Рой Кишони и его коллеги проанализировали, как по мере вакцинации населения менялась доля положительных тестов на SARS-CoV-2 и количество новых заражений COVID-19 в 177 разных регионах Израиля. При этом эпидемиологи использовали данные только по тем регионам, где уровень естественного иммунитета к SARS-CoV-2 изначально был низок и не превышал отметки в 10%. Благодаря этому ученые пытались понять, как вакцинация повлияла на темпы распространения вируса и вероятность заражения.

Анализ показал, что благодаря массовой вакцинации коллективный иммунитет в стране действительно сформировался. В результате между серединой февраля и началом марта 2021 года, когда доля вакцинированных жителей в большинстве изученных регионов Израиля достигла отметки в 60-70%, количество заражений среди непривитых израильтян упало почти в 10 раз.

Эти результаты были достигнуты в условиях строгих карантинных мер. Дальнейшие наблюдения покажут, насколько эффективно коллективный иммунитет израильтян будет сдерживать инфекцию после снятия всех ограничений, подытожили исследователи.-0-