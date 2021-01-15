Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется 18 января

15 января, Москва /БЕЛТА-ТАСС/. Массовая вакцинация россиян от коронавируса стартует в понедельник, 18 января. Об этом сообщила сегодня вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

"Президентом страны с понедельника, то есть с 18 января 2021 года, объявлена массовая вакцинация", - сказала Голикова. Она напомнила, что пока в России зарегистрировано две отечественные вакцины, а третья уже "на подходе".

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства 13 января поручил со следующей недели перейти от масштабной к массовой вакцинации россиян от коронавируса. Точной даты он не называл, но Голикова тогда заверила, что все готово к старту массовой вакцинации с понедельника.-0-