Массовое ДТП с участием 29 машин произошло в Миннесоте

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Миннесота массовое ДТП с участием 29 автомобилей, среди которых было не менее 15 грузовиков, закончилось пожаром, пострадали девять человек, сообщает газета Daily Mail.

Авария произошла утром 12 ноября на автомагистрали в районе города Монтиселло. Отмечается, что незадолго до аварии шел сильный снегопад. По данным полиции, на скользкой дороге первыми столкнулись два большегруза, затем в них стали врезаться другие машины. После загорелся один из грузовиков, и огонь быстро начал распространяться на легковые автомобили. В результате сгорело более десяти транспортных средств. Пострадавшие в ДТП были госпитализированы.

В связи с проведением спасательной операции и тушением пожара полоса встречного движения на автомагистрали была перекрыта на четыре часа. Полностью убрать с дороги искореженные автомобили удалось только через девять часов.-0-

Фото Minnesota State Patrol

Фото АР