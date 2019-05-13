Массовое ДТП в Испании: 25 человек ранены

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В провинции Барселона (Испания) произошло массовое ДТП, 25 человек получили ранения, сообщает испанская газета El Mundo .

Авария произошла в муниципалитете Сан-Садурни-д'Анойя. По данным полиции, на дороге AP-7 столкнулись 12 автомобилей. Некоторым пострадавшим понадобилась госпитализация, они были доставлены в медицинские центры с помощью вертолета.

Причины инцидента пока не называются.-0-