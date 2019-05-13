Массовое ДТП в Испании: 25 человек ранены

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В провинции Барселона (Испания) произошло массовое ДТП, 25 человек получили ранения, сообщает испанская газета
Авария произошла в муниципалитете Сан-Садурни-д'Анойя. По данным полиции, на дороге AP-7 столкнулись 12 автомобилей. Некоторым пострадавшим понадобилась госпитализация, они были доставлены в медицинские центры с помощью вертолета.
Причины инцидента пока не называются.-0-
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