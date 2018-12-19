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Массовое отравление произошло в Ростовской области

В мире 19.12.2018 | 22:20
Фото из архива
Фото из архива

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ростовской области десятки людей госпитализированы с симптомами тяжелого отравления, сообщает российский телевизионный Пятый канал. В больницах остаются 23 ребенка. Больные жалуются на одни и те же симптомы - рвота, расстройство желудка, головокружение, высокая температура.

Все больные ничего не ели, только пили воду. Она была неприятная на вкус и странного цвета. По предварительной версии, именно вода стала причиной отравления. Лаборанты МЧС и санитарных служб делают анализы воды.

Пока эксперты не могут определить источник загрязнения. По одной из версий, в воздух попали ядовитые токсины, которые осели в местной речке, по другой, в воду попали канализационные стоки после какой-то аварии. Но эксперты в области водоснабжения и ее опровергают.-0-

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происшествия, Россия
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