Массовое производство вакцины от коронавируса Центра Чумакова может начаться в феврале

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабное производство вакцины от коронавируса, созданной Центром Чумакова, может быть начато в феврале 2021 года. Об этом заявил генеральный директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов, сообщает ТАСС.

"В октябре 2020 года после одобрения Минздравом России дизайна клинических испытаний мы начали их на группе добровольцев в трех городах - в Новосибирске, Кирове и Санкт-Петербурге. Количество добровольцев, срок наблюдения и объем исследований были определены исходя из требований законодательства РФ. После получения первых данных по безопасности и эффективности разработанной вакцины на людях начнем подготовку к масштабному производству данной вакцины в объемах, необходимых для эпидемиологической безопасности населения РФ. Вероятнее всего, в массовый выпуск наша вакцина пойдет в феврале 2021 года", - сказал Айдар Ишмухаметов.

Ученый напомнил, что результаты завершенных доклинических испытаний подтверждают, что разработанная вакцина не содержит потенциально опасных консервантов, легка и безопасна в применении, эффективна и вызывает стойкий иммунный ответ против инфекционного заболевания COVID-19.

Федеральный научный центр создан на базе Института полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР. Основателем и первым директором института (до 1972 года) был академик АМН СССР Михаил Чумаков. Центр является одним из мировых научных учреждений в области медицинской вирусологии, в том числе в изучении энтеровирусных инфекций, клещевого энцефалита, коронавируса и вирусных гепатитов. Центр обладает собственным биотехнологическим производством вакцин для календаря прививок. Центр разработал собственную инактивированную цельновирионную вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат уже успешно прошел доклинические испытания, в настоящее время проходит клинические исследования. В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).-0-