Массовые акции протеста фермеров проходят в Польше - заблокированы десятки дорог

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовые акции протеста фермеров проходят во всех регионах Польши. Люди выступают против нового закона о защите животных, который сейчас рассматривается в парламенте страны, сообщает польское радио RMF.

Участвуют в протестах фермеры из организаций OPZZ и AGROunia, объединяющих польских аграриев.

"Если закон будет принят в том виде, в каком он есть, он убьет нас, маленьких фермеров. Это отнимет у животноводства любую рентабельность. Мы здесь не для развлечения, не потому, что нам скучно, мы здесь не из-за прихотей - мы просто должны показать обществу, что есть проблема", - заявили протестующие в интервью корреспонденту RMF.

Фермеры на тракторах заблокировали десятки дорог в разных регионах Польши: в Лодзинском, Люблинском, Опольском, Свентокшиском, Варминьско-Мазурском и Куявско-Поморском воеводстве, в Подлясье и Померании. В Люблине участники протестов идут по улицам с бело-красными флагами. "Мы приносим извинения жителям, нам пришлось это сделать. Если ничего не изменится, мы скоро приедем сюда с тракторами", - сказал один из митингующих в мегафон.

Представители OPZZ и AGROunia требуют, чтобы правительство отказалось от дальнейшей работы над законом о защите животных. Проект закона предполагает, среди прочего, запрет на разведение животных для получения меха.

Сегодняшние протесты не затронули Варшаву: фермеры и животноводы намерены приехать в столицу 13 октября, когда правительство будет рассматривать закон о защите животных. Протестующие анонсировали в этот день большую демонстрацию. Ожидается, что акция соберет десятки тысяч человек.

Ранее в Польше уже проходили акции протеста фермеров и селекционеров. Так, неделю назад, 30 сентября, несколько сотен демонстрантов прибыли в Варшаву под лозунгом "Фермерская забастовка! Мы будем защищать польскую деревню!". Еще неделей ранее фермеры поместили перед Сеймом Польши 356 кочанов капусты: на них были наклеены таблички с именами 356 депутатов, поддержавших законопроект о защите животных на парламентском голосовании.-0-