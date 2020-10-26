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26 октября 2020, 08:22

Массовые акции протеста из-за запрета абортов прошли в Польше

Фото buro247.ua
Фото buro247.ua

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многотысячные акции протеста прошли 25 октября в разных городах Польши после принятия 22 октября Конституционным судом республики решения о том, что прерывание беременности по причине патологии плода не соответствует положениям конституции страны, сообщает ТАСС.

Число участников протестных акций в Варшаве, Гданьске, Познани и других городах достигло нескольких тысяч. Утром выступающие против нового запрета появились у костелов. "Мое тело - мой выбор", "Аборт - это право", "Церковь, вон из политики" - гласят тексты на транспарантах демонстрантов. Вечером в столице протесты продолжились у Президентского дворца.

Во время акций в Варшаве и других городах произошли перебранки и потасовки между сторонниками и противниками абортов. Полиция применила слезоточивый газ в Познани и Катовице. Ожидается, что акции протеста продолжатся сегодня.

С просьбой рассмотреть вопрос соответствия абортов по причине патологии плода конституции к суду обратилась группа депутатов парламента, которые считают, что евгенические аборты - это неуважение к норме о защите человеческой жизни. По их мнению, статья 30 Конституции Польши декларирует право на жизнь человеку на всех этапах его развития, включая пренатальный от момента зачатия. Конституционный суд поддержал их позицию. Противники такого подхода считают недопустимым заставлять женщин рожать детей, у которых нет шансов на нормальную жизнь.

С 1993 года в Польше действует компромиссный закон, он запрещает аборты без медицинских оснований, без наличия угрозы для жизни и здоровья матери или без серьезной патологии плода до 12-й недели беременности. Помимо этого, беременность можно прервать в случае, если она наступила вследствие изнасилования. Представители правящей в Польше партии "Закон и справедливость", которая располагает большинством голосов в парламенте, выступают против абортов даже в случае выявления у плода каких-либо патологий, в том числе синдрома Дауна.

Последнее решение Конституционного суда вступит в силу после его публикации в "Официальном вестнике". С этого момента в стране причинами, которые позволяют официально сделать аборт, будут угроза жизни матери или изнасилование.-0-

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