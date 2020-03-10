Массовые мероприятия в Москве запретили до 10 апреля

10 марта, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении в российской столице запрета на массовые мероприятия.

"Сегодня я подписал указ о запрете проведения в Москве массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тыс. человек", - написал Сергей Собянин в своем блоге. Запрет будет действовать до 10 апреля.

Посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, также будет ограничено - не более 5 тыс. участников и болельщиков.

"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно осложняется. Мы видим и то, как развиваются события в Италии, Германии и у других наших европейских соседей. В этой связи требуется принять дополнительные ограничительные меры для защиты здоровья людей", - говорится в сообщении.

Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в декабре 2019 года в КНР. Случаи заражения выявлены более чем в 100 странах. В Китае более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, общее число случаев заражения превышает 80,7 тыс. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, 3,8 тыс. умерли.-0-