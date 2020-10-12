Массовые протесты против ограничений из-за COVID-19 прошли в Польше

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В польских городах Варшава, Катовице, Рыбник, Ченстохова, Ольштын, Плоцк, Кошалин, Гданьск прошли массовые акции протеста против ограничений, введенных правительством в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает польский информационный портал радио RMF FM.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил 8 октября, что вся страна с 10 октября будет в желтой зоне. Это означает, среди прочего, что граждане обязаны носить защитные маски в общественных местах: в магазинах, автобусах и даже на улице. Также с 10 октября в красной зоне - с еще более строгими ограничениями - находятся 32 повета и шесть городов: Грудзендз, Сопот, Петркув-Трыбунальский, Сувалки, Кельце и Кошалин.

В Варшаве митингующие, не согласные с ужесточением ограничений, 10 октября вышли на Замковую площадь. Участники акции держали в руках плакаты с изображением порванной защитной маски. Протестующие не использовали защитные маски и не соблюдали рекомендуемую социальную дистанцию. Мимо демонстрантов проезжали полицейские машины. По громкой связи транслировалась информация о всеобщей обязанности использовать защитные маски, которая введена с 10 октября.

Депутат Конфедерации свободы и независимости Гжегож Браун, выступая перед протестующими, заявил, что, по его мнению, санитарный режим был введен правительством незаконно.

Около девяти массовых собраний с участием противников ограничительных мер прошли в Катовице. Несколько сотен демонстрантов - подавляющее большинство без масок и без соблюдения социальной дистанции - прошли маршем по центральным улицам центра Катовице.

В Ченстохове митинг против ограничений собрал около 60 человек. Демонстрация была разогнана представителями мэрии примерно через 20 минут после начала акции. Как сообщила Марта Качиньская из пресс-службы полиции Ченстоховы, причиной разгона стало нарушение правил безопасности из-за отсутствия у протестующих масок. Должностные лица и полицейские ссылались на положение, разрешающее роспуск собрания, если здоровье или жизнь участников находятся под угрозой. Протестующие, которые не использовали маски, будут оштрафованы.

На площади Длуги Тарг в Гданьске собрались несколько сотен человек, выступающих против санитарных ограничений. "За маской ложной заботы о нашем здоровье и безопасности со многими поляками творится трагедия, у пациентов серьезно затруднен доступ к врачам", - пожаловался один из протестующих на акции в Гданьске. Спустя полчаса после начала манифестация была разогнана представителем мэрии из-за несоблюдения участниками санитарных ограничений. Позже полиция применила против некоторых демонстрантов, активно сопротивлявшихся стражам порядка, перцовый баллончик. Особо агрессивно настроенные участники акции, которые не предоставили должностным лицам свои данные, были доставлены в полицейский участок.

Минздрав Польши 11 октября сообщил о 4178 новых случаях заражения коронавирусом в стране, 32 пациента за сутки умерли. Всего с начала эпидемии в Польше заразились 125 816 человек, 3004 скончались.-0-