Мастерскую, которая изготавливала оружие на 3D-принтере, нашли на Канарах

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Испании обнаружила на острове Тенерифе (Канарские острова) мастерскую, где на 3D-принтерах печаталось оружие. Об этом сообщает портал МИР 24 со ссылкой пресс-службу Национальной полиции.

По данным правоохранительных органов, мастерская располагалась в городе Санта-Крус-де-Тенерифе. В ходе операции был задержан один подозреваемый, ему предъявлены обвинения в хранении оружия и взрывчатых веществ.

В ходе обыска правоохранители изъяли два 3D-принтера, а также гильзы, глушители, магазины, карабин и другие детали и заготовки для изготовления оружия. Также полиция нашла два электрошокера, пять ножей, мачете, меч и кобуру со свастикой. Помимо этого в помещении хранились три десятка книг о производстве оружия и взрывчатки и о печати оружия на 3D-принтере, учебник по ведению войны в городе, вещества для изготовления взрывчатки.-0-