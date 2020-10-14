Матвиенко: конфликт в Нагорном Карабахе не имеет военного решения

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конфликт в Нагорном Карабахе не имеет военного решения, понимание этого приходит и к Азербайджану, и к Армении. Об этом заявила в интервью ТАСС председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам телефонных переговоров с главами Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибой Гафаровой и Национального собрания (парламента) Армении Араратом Мирзояном.

"Любое общение, любые контакты, любой диалог, любые телефонные переговоры, конечно, лучше выстрелов. И у нас состоялись очень хорошие беседы с председателями парламентов и Армении, и Азербайджана. И, конечно, они тоже очень встревожены всем тем, что происходит, каждый пытается изложить свою правду", - отметила она. "Наша позиция неизменная, настойчивая, мы ее будем проводить, и президент России многое делает для того, чтобы добиться результата, - немедленно прекратить боевые действия, немедленно прекратить огонь", - подчеркнула Матвиенко.

"Как бы кто и чего ни утверждал, мне кажется, и с обеих сторон уже приходит понимание, что нет военного решения, и мы неоднократно об этом говорили. Военного решения этого конфликта нет, только переговоры, только взаимные компромиссы с двух сторон, только поиск взаимоприемлемого решения", - заявила спикер Совета Федерации, констатировав, что диктатом ни одна, ни другая сторона ничего не добьется. Отмечается, что в ходе переговоров главы парламента Азербайджана и Армении подтвердили свою готовность продолжить контакты по парламентской линии в целях содействия скорейшему урегулированию ситуации в зоне конфликта.

Также Валентина Матвиенко призвала прекратить все провокационные заявления, которые подливают масла в огонь конфликта в Нагорном Карабахе. "Надо прекратить всякие провокационные заявления с одной и с другой стороны, которые не позволяют стабилизировать ситуацию, а только подливают масла в огонь и подрывают реальное желание сесть за стол переговоров и найти решение", - заявила она в интервью ТАСС. Матвиенко напомнила, что к решению конфликта путем переговоров призывает не только Россия: было сделано заявление глав трех государств - сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Валентина Матвиенко высказала мнение, что недопустимо вовлечение в конфликт в Нагорном Карабахе бандформирований, прибывающих из других стран, и что это может представлять серьезную угрозу для всего региона. "Недопустима интернационализация этого серьезного противостояния. Нельзя вовлекать другие государства, иначе это может привести вообще к большой беде", - констатировала сенатор.

В ходе состоявшихся в Москве 9-10 октября консультаций глав МИД Азербайджана, Армении и России была достигнута договоренность о прекращении огня в полдень по местному времени 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Однако после этого стороны начали обвинять друг друга в ее нарушении.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на линии соприкосновения начались бои. Азербайджан и Армения ввели военное положение и объявили мобилизацию. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.-0-