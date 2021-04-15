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15 апреля 2021, 13:21

Матвиенко: международный терроризм остается основной проблемой в сфере обеспечения безопасности

Валентина Матвиенко. Фото из архива ТАСС
Валентина Матвиенко. Фото из архива ТАСС

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный терроризм остается одной из основных проблем в сфере обеспечения безопасности, заявила председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко на полях международной парламентской конференции "Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID-19. Терроризм и насильственный экстремизм". Форум организован в режиме видео-конференц-связи Межпарламентской ассамблеей государств - участников Содружества Независимых Государств совместно с парламентскими ассамблеями ОБСЕ, Совета Европы, Средиземноморья и Контртеррористическим управлением ООН, передает корреспондент БЕЛТА.

"Международный терроризм, к сожалению, сегодня остается одной из основных проблем в сфере обеспечения безопасности. Разразившаяся год назад пандемия коронавирусной инфекции стала новым фактором, еще более усложнившим задачу противодействия террористической угрозе. В этих непростых условиях особенно актуальной становится задача всестороннего укрепления международных механизмов сотрудничества, повышения их оперативности и эффективности, совершенствования законодательного обеспечения безопасности в глобальном масштабе", - сказала Валентина Матвиенко.

По ее словам, это не первая встреча по антитеррористической тематике.

"Нынешняя конференция - логичное продолжение мероприятий, которые мы проводили в 2017 и 2019 годах. И сегодня я рада вновь приветствовать в числе ее соорганизаторов наших традиционных партнеров, - отметила председатель Совета Федерации. - Пандемия оказала влияние не только на особенности антитеррористической работы, но и на формат нашей конференции, которая проходит по видео-конференц-связи. Но я уверена, что это ни в коей мере не повлияет на эффективность и результативность нашей работы".

Участие в конференции принимает парламентская делегация Беларуси во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой.

Во время конференции проходят заседания тематических сессий по вопросам правовых механизмов международного сотрудничества в противодействии терроризму и насильственному экстремизму; оценке террористической угрозы и усилий по предотвращению насильственного экстремизма; поощрении и защите прав жертв терроризма и удовлетворения их потребностей; демократии перед лицом пандемии COVID-19.-0-

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