МЧС Казахстана: причиной гибели шести шахтеров стал залповый выброс метана

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Залповый выброс метана стал причиной гибели шести горняков на шахте "Абайская" в Карагандинской области Казахстана. Такое заявление сделал сегодня на брифинге руководитель МЧС республики Юрий Ильин, сообщает ТАСС.

"Причиной гибели людей стал залповый выброс метана", - ответил он на вопрос об обстоятельствах происшествия. Нештатная ситуация в шахте, уточнил глава ведомства, развивалась молниеносно. "По датчикам, которые мы рассмотрели и определили в диспетчерской службе, произошло многократное превышение концентрации газа, - пояснил глава МЧС. - Соответственно, те шесть человек, которые находились в забое, не успели воспользоваться средствами самоспасения и погибли на месте".

Юрий Ильин добавил, что два человека, которые находились у входной группы в эту шахту, успели применить средства индивидуальной защиты. Мужчин госпитализировали, состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

Правительственная комиссия, которая работает на месте происшествия, должна определить, что стало причиной выброса метана.

Трагедия произошла сегодня на шахте "Абайская". На момент ЧП под землей находились 64 человека, 56 из них эвакуировали на поверхность. Погибли шесть человек, еще двое пострадали. Работа всех забоев шахты приостановлена. Департамент полиции Карагандинской области начал расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству оказать помощь семьям погибших и пострадавших шахтеров.-0-