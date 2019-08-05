МЧС РФ готовится встретить новую волну паводка на Дальнем Востоке

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС России принимает меры для минимизации последствий от новой волны паводка, которую ожидают на Дальнем Востоке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Группировка МЧС РФ остается в режиме готовности к новой волне паводка и проводит необходимые работы для минимизации его последствий", - сообщили в ведомстве. Там отметили, что 5 августа в северных районах Хабаровского края (Охотский район) прогнозируется выпадение осадков до 80 мм за 24 часа, а в юго-западных районах Забайкальского края (Красночикойский) и северо-восточных районах Амурской области (Селемджинский) - до 30 мм.

Власти Хабаровского края сегодня ввели режим чрезвычайной ситуации на всей территории региона из-за паводка. Дальневосточный Гидрометцентр уточнил прогноз наивысших уровней Амура: у Хабаровска 12-14 августа он может составить 550-600 см при отметке опасного явления в 600 см.

В настоящее время из-за дождевого паводка в Бурятии, Хабаровском крае, Амурской области России остаются подтопленными 45 населенных пунктов, 54 жилых дома с населением 138 человек (в том числе 38 детей), 1,1 тыс. приусадебных участков, два социально значимых объекта, 52 участка автодорог. В Амурской области отрезаны водой 17 населенных пунктов, нарушено энергоснабжение двух населенных пунктов. "За сутки освободились от воды два населенных пункта, 55 жилых домов и 58 приусадебных участков. Семь населенных пунктов, 17 жилых домов, 351 приусадебный участок, 11 участков автодорог оказались подтоплены", - сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Остаются эвакуированными из 23 населенных пунктов 2,3 тыс. человек.

Для ликвидации последствий паводка привлечены 868 человек, 201 единица техники, 27 плавсредств, из них от МЧС России - 283 человека, 32 единицы техники и 21 плавсредство.-0-