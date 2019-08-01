МЧС РФ назвало причину распространения пожаров в Сибири

1 августа, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке развивается по неблагоприятному сценарию, на местах не были приняты достаточные меры по ликвидации очагов возгораний. Об этом сообщил замначальника центра "Антистихия" МЧС России Сергей Абанин.

"В регионы Сибири доводились прогнозы МЧС, Росгидромета, Рослесхоза. Но там не смогли принять достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов", - сказал он.

По словам Сергея Абанина, ситуация с пожарами в Сибири, на Дальнем Востоке и в отдельных районах Урала складывается по неблагоприятному сценарию, в том числе по прогнозу, который был подготовлен "Антистихией" весной 2019 года. "Площадь пожаров увеличилась за счет длительной сухой погоды и отсутствия активных мер по тушению большинства очагов, в том числе на удаленных территориях", - подчеркнул Сергей Абанин. Комментируя высказывания о том, что лесные пожары тушить экономически нецелесообразно, он указал, что отдаленные пожары необходимо тушить, иначе они могут "уходить в торфяник" и действовать и в следующем году.

По данным федеральной Авиалесоохраны на 31 июля, в России горит почти 2,8 млн га леса в так называемой зоне контроля (труднодоступной местности). Самая большая площадь пожаров - в Якутии, где горит 1,1 млн га тайги, Красноярском крае (более 1 млн га) и Иркутской области (около 700 тыс. га). В тушении задействованы 2,7 тыс. человек, 390 единиц наземной техники и 28 воздушных судов. Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами введен в четырех субъектах РФ: на всей территории Иркутской области и Красноярского края, а также в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.-0-