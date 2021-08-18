МЧС России назвало человеческий фактор главной причиной пожаров в Якутии

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян назвал человеческий фактор главной причиной масштабных лесных пожаров в Якутии, сообщает газета "Известия".





По его словам, свою роль в сложившейся ситуации сыграла и жаркая погода в регионе.





"Главная причина - это все-таки человеческий фактор, это безалаберность, безответственность, а иногда просто наплевательское отношение к собственной земле", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".





Александр Чуприян отметил, что по фактам возгораний возбуждены уголовные дела, в судах находятся уже 17 из них.





Замглавы ведомства уточнил, что ситуацию с пожарами в регионе удалось кардинально переломить. "Сегодня на утреннем (оперативном) штабе было окончательно принято решение, что мы не просто стабилизировали обстановку, а ее уже кардинально переломили", - сказал он.





Накануне сообщалось, что на территории республики действует 156 пожаров на площади свыше 4,5 млн га.





14 августа президент России Владимир Путин назвал масштаб природных бедствий в стране беспрецедентным. Он добавил, что угрозы жилым и социально значимым объектам в Якутии, где бушуют лесные пожары, нет.





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Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.-0-