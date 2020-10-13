МЭА допустило рост цены нефти выше $70 за баррель к 2025 году

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость нефти в ближайшие 20 лет останется выше $50 за баррель, а в базовом сценарии может вырасти до $71 за баррель к 2025 году, до $76 к 2030-му и до $85 за баррель к 2040 году. Это следует из доклада Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2020, поступившего в ТАСС.

В долгосрочном прогнозе до 2040 года МЭА рассматривает несколько сценариев развития энергорынков после пандемии. Так, в базовом сценарии Stated Policies Scenario (STEPS) агентство предполагает, что постепенно контроль над пандемией коронавируса миру удастся получить в 2021 году. В этом случае глобальная экономика вернется на докризисные уровни до конца того же года. Также в этом сценарии страны продолжают реализовывать начатую политику в отношении климатических целей.

Если победить коронавирус в 2021 году не удастся, а восстановление экономик затянется (Delayed Recovery Scenario), то цена нефти будет расти и в этом случае, но уже до $59 за баррель к 2025 году и до $72 за баррель к 2040-му. В более радикальном сценарии (Sustainable Development Scenario), в котором человечество ускоряет достижение климатических целей Парижского соглашения, предполагается, что нефть стоит $57 за баррель в 2025 году, но к 2040-му снижается до $53 за баррель.

Повышению цен в долгосрочной перспективе будет способствовать необходимость поддерживать баланс предложения на рынке. Для стимулирования инвестиций требуется рост цен до $70 за баррель в течение ближайших пяти лет, отмечается в докладе МЭА.

"После этого цены стабилизируются в диапазоне $75-85 за баррель", - говорится в прогнозе.-0-