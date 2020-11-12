МЭА ухудшило прогноз спроса на нефть в 2020 году

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз падения мирового спроса на нефть в 2020 году на 0,4 млн баррелей в сутки (б/с) - до 8,8 млн б/с. Спрос на нефть ожидается на уровне 91,3 млн б/с, следует из ноябрьского отчета МЭА, сообщает ТАСС.

Агентство пересмотрело свою оценку падения спроса на фоне новостей о новых ограничительных мерах из-за второй волны заболеваемости коронавирусом. При этом, по прогнозу МЭА, вакцины от COVID-19 не помогут заметно улучшить ситуацию. "Пока слишком рано говорить о том, как и когда вакцины помогут вернуться к привычной жизни. Сейчас мы не прогнозируем значительного их влияния на спрос на нефть в первом полугодии 2021 года", - говорится в отчете.

В 2021 году МЭА ожидает восстановления спроса на 5,8 млн б/с - до 97,1 млн б/с, что все еще на 3 млн б/с меньше доковидного уровня 2019 года.-0-