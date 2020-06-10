МЭА: в 2020 году ожидается самое большое в истории падение рынка газа

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам 2020 года мировые газовые рынки испытают самый большой зафиксированный шок спроса в своей истории, пишет РБК со ссылкой на доклад Международного энергетического агентства.

"Пандемия COVID-19 ударила по уже снижающемуся спросу на газ, - отмечается с документе. - Его потребление, как ожидается, упадет на 4% в текущем году под последовательным воздействием более низкого спроса на отопление из-за теплой зимы, ограничительных мер для замедления распространения вируса и более низкого уровня экономической активности из-за вызванного COVID-19 макроэкономического кризиса".

По оценке МЭА, мировой спрос на газ в этом году уменьшится на 150 млрд куб.м.

"Столкнувшись с этим беспрецедентным шоком, рынки природного газа переживают сильную корректировку предложения и торговли, что приводит к исторически низким спотовым ценам и высокой волатильности", - подчеркивают эксперты.

МЭА прогнозирует, что спрос на природный газ постепенно восстановится в 2021 году, однако кризис, начавшийся из-за COVID-19, будет иметь более долгосрочные последствия для рынков природного газа.-0-