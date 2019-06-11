Медальные подиумы на Играх-2020 изготовят из переработанных отходов пластика

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подиумы для медальных церемоний во время Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио изготовят из переработанного бытового и океанического пластика, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Организаторы главного старта четырехлетия призывают граждан Японии жертвовать свой домашний пластик, который можно будет оставить в специальных ящиках для отходов, доступных более в чем 2 тыс. торговых точек по всей стране. Также организаторы не теряют надежды, что смогут собрать и переработать пластик, сброшенный в море.

Для создания 100 подиумов понадобится около 45 т пластика.

Япония занимает второе место в мире по потреблению пластика на душу населения, уступая только США.

Оргкомитет Токио-2020 также работает над изготовлением медалей, которые частично состоят из переработанных электроприборов.

Олимпийские игры в Японии пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.-0-