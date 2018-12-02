Медики отмечают положительную динамику в состоянии академика Жореса Алферова

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние академика Жореса Алферова, которого 30 ноября госпитализировали в одну из московских клиник, улучшается. Врачи отмечают положительную динамику, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя первого проректора Академического университета Олега Чакчира.
Олег Чакчир пообещал, что в течение недели известного ученого поставят на ноги.
Как сообщалось, академик Жорес Алферов был срочно госпитализирован в связи с резким ухудшением здоровья. У него случился гипертонический криз.
Жорес Иванович Алферов - уроженец белорусского города Витебск, советский и российский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 2000 года за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. 88-летний ученый вошел в историю как основоположник научной школы "Физика полупроводниковых гетероструктур и их применение". С 1991 по 2017 год он занимал пост вице-президента Российской академии наук (РАН). Жорес Алферов является членом Академии наук Беларуси и ряда иностранных академий.-0-
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