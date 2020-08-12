Медики подтвердили инсульт у Ефремова

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Боткинской больницы в Москве подтвердили инсульт у заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова. Его жизни ничего не угрожает, сообщил ТАСС адвокат актера Эльман Пашаев, посетивший подзащитного в больнице.

"Врачи подтвердили, что у Ефремова инсульт. Его состояние оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет", - сказал он.

Ранее источник ТАСС в медицинских кругах сообщал, что врачи не выявили угрозы для жизни актера Михаила Ефремова, отправленного 11 августа в больницу им. С.П. Боткина. Пресненский суд Москвы в среду отложил заседание по делу Ефремова на 18 августа в связи с его госпитализацией. Также суд направил запрос в Боткинскую больницу для того, чтобы уточнить его диагноз.-0-

Врачи не выявили угрозы для жизни Ефремова 12 августа Пресненский суд Москвы отложил заседание по делу актера Михаила Ефремова на 18 августа в связи с его госпитализацией.