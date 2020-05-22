Медики сообщили о 32 выживших пассажирах разбившегося самолета в Пакистане

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум 32 выживших с авиарейса компании "Пакистанские международные авиалинии", потерпевшего крушение неподалеку от Карачи, доставлены в больницу. Об этом со ссылкой на медиков пишет газета The Nation.

На борту разбившегося в Пакистане самолета находились 107 человек На данный момент известно, что самолет упал на густонаселенный жилой район. О жертвах пока неизвестно.

В частности, 15 человек госпитализированы в Гражданский госпиталь Карачи, еще 9 мужчин и 8 женщин направлены для оказания помощи в госпиталь им. Джинны.

Самолет Airbus A320 совершал рейс PK 8303 по маршруту Лахор - Карачи. Катастрофа произошла за несколько минут до приземления борта. При заходе на посадку пилоту сообщили, что обе взлетно-посадочные полосы готовы и он может приземляться. Однако вместо посадки пилот сделал несколько кругов, после чего самолет рухнул прямо на жилые дома в густонаселенном районе Карачи.

Перед падением пакистанского лайнера пилот сообщил о технической неисправности Мэр города Карачи Васим Ахтар заявил, что в результате крушения было разрушено не менее пяти домов. На место катастрофы оперативно направлены представители пакистанской армии и спасательные службы.

Предварительной причиной катастрофы стала техническая неисправность. В соответствии с опубликованным списком пассажиров, на борту находился 51 мужчина, 31 женщина и 9 несовершеннолетних детей, а также 7 членов экипажа.

В результате падения было разрушено несколько жилых построек, из-под обломков спасли около 20 местных жителей. На месте катастрофы работают спасатели и военные.

Трагедия произошла в преддверии окончания священного месяца Рамадан, многие верующие сейчас направляются к своим родным и близким для празднования этого события. Авиасообщение в Пакистане возобновилось около недели назад после двухмесячной приостановки, связанной с мерами предосторожности из-за пандемии коронавируса.

Президент Пакистана Ариф Алви выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.-0-