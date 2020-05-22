Медики сообщили о 32 выживших пассажирах разбившегося самолета в Пакистане

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум 32 выживших с авиарейса компании "Пакистанские международные авиалинии", потерпевшего крушение неподалеку от Карачи, доставлены в больницу. Об этом со ссылкой на медиков пишет газета The Nation.
В частности, 15 человек госпитализированы в Гражданский госпиталь Карачи, еще 9 мужчин и 8 женщин направлены для оказания помощи в госпиталь им. Джинны.
Самолет Airbus A320 совершал рейс PK 8303 по маршруту Лахор - Карачи. Катастрофа произошла за несколько минут до приземления борта. При заходе на посадку пилоту сообщили, что обе взлетно-посадочные полосы готовы и он может приземляться. Однако вместо посадки пилот сделал несколько кругов, после чего самолет рухнул прямо на жилые дома в густонаселенном районе Карачи.
Предварительной причиной катастрофы стала техническая неисправность. В соответствии с опубликованным списком пассажиров, на борту находился 51 мужчина, 31 женщина и 9 несовершеннолетних детей, а также 7 членов экипажа.
В результате падения было разрушено несколько жилых построек, из-под обломков спасли около 20 местных жителей. На месте катастрофы работают спасатели и военные.
Трагедия произошла в преддверии окончания священного месяца Рамадан, многие верующие сейчас направляются к своим родным и близким для празднования этого события. Авиасообщение в Пакистане возобновилось около недели назад после двухмесячной приостановки, связанной с мерами предосторожности из-за пандемии коронавируса.
Президент Пакистана Ариф Алви выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.-0-