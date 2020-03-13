Медицинские маски ухудшили ситуацию с загрязнением океана

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Находки китайских экологов свидетельствуют о том, что коронавирус вредит окружающей среде и приводит к еще большему загрязнению мирового океана, сообщает Reuters.

Очищением прибрежных вод Гонконга занимаются активисты общественной организации Oceanasia. В последние недели среди пластиковых бутылок, целлофановых пакетов, резиновых перчаток в большом количестве появились медицинские маски.

"Масками буквально засыпан пляж. Они повсюду. Мы собрали около 70 штук с крохотного пятачка. Нас это очень беспокоит", - говорит экоактивист Гарри Стоукс.

Гонконг как часть Китая оказался в самом эпицентре мировой эпидемии коронавируса. Отдельной статистики по этому городу нет, но известно, что в нем от инфекции скончались по меньшей мере три человека.

Жители бывшей британской колонии не выходят на улицу без медицинских масок. По правилам, эти средства защиты одноразовые и нуждаются в утилизации после использования, так как могут нести в себе заразу.-0-