Медицинские власти США одобрили новый тест на антитела к коронавирусу

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США одобрило использование нового теста на наличие в крови больных или выздоровевших после COVID-19 антител на данный вид возбудителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления.

Тест на антитела разработала американская компания Quidel из Сан-Диего (штат Калифорния). Со слов разработчиков, тест срабатывает в считанные минуты и позволяет определить наличие фрагментов белков вируса в мазках, взятых из носовых проходов пациентов.

Этот тест - уже третий на выявление антител, одобренный медицинскими властями США к применению во всех лечебных заведениях страны.

В отличие от других тестов, требующих длительного времени, дорогих расходных материалов, команды грамотных специалистов, зачастую работающих в частных лабораториях, вновь одобренный тест производится быстро и не требует значительных затрат.

По словам вирусологов, "классический" тест на выявление антител с забором крови берется у больных, борющихся с инфекцией несколько дней или недель. Он оптимален для исследователей, поскольку помогает понять, как далеко зашла болезнь, как широко распространился вирус в окружении пациента, но совсем не годится для экстренной диагностики коронавируса.

Новый тест легко использовать в активной фазе развития заболевания. Он позволяет очень быстро определить по токсическим следам присутствие вируса.

"Подлинным прорывом в вирусологии" назвала разработку нового теста координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс. "У нас никогда не будет возможности провести 300 млн тестов в день либо тестировать школьников и рабочих перед отправкой в школы и на предприятия, - сказала она. - Но теперь у нас появилась возможность делать это с помощью теста на антитела коронавируса".-0-