ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 10 мая 2020
Минск Переменная облачность +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:31 Драка на границе Индии и Китая: подрались пограничники В мире
17:57 Медицинские власти США одобрили новый тест на антитела к коронавирусу В мире
17:54 Футболисты "Витебска" сыграли вничью с "Шахтером" в чемпионате Беларуси Спорт
17:40 С начала года в Минское агентство по госрегистрации обратились более 100 тыс. посетителей Регионы
17:32 Шкала коронавирусной угрозы вводится в Великобритании накануне ослабления карантина В мире
17:16 Каждый белорус в среднем выбрасывает почти 30 кг пластика ежегодно Общество
16:45 Коронавирус проник в Белый дом и вернулся в Ухань В мире
16:27 "Белавиа" выполняет эвакуационный рейс из Анголы и Судана Общество
16:10 "Ислочь" победила "Белшину" в матче чемпионата Беларуси Спорт
15:35 МАРТ дал рекомендации потребителям по покупке продтоваров Общество
15:01 Власти Чехии не планируют продлевать режим чрезвычайной ситуации В мире
14:31 Запрет на посещение лесов действует в трех районах Беларуси Общество
14:26 Little Big готова представить Россию на "Евровидении" в 2021 году Калейдоскоп
14:00 В Минске установлен антирекорд по количеству сделок купли-продажи за последние 5 лет - НКА Регионы
13:30 "Белавиа" отменяет рейсы в Женеву и Ниццу до октября Общество
13:02 МНС предлагает обсудить порядок возврата физлицам НДС при покупке электромобиля Экономика
12:49 Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая Калейдоскоп
12:38 Илон Маск заявил о намерении перенести штаб-квартиру Tesla из Кремниевой долины Калейдоскоп
12:09 В Беларуси выздоровели и выписаны 6 406 пациентов с COVID-19 Общество
12:01 В Оршанском районе мужчина пытался потушить пожар и получил ожоги Происшествия
11:30 Число зараженных COVID-19 в России превысило 200 тыс. В мире
11:11 Поступления в бюджет от резидентов СЭЗ "Гродноинвест" в I квартале увеличились на 13% Экономика
10:47 До +27°С ожидается в Беларуси 11 мая Общество
10:31 Джонсон объявит о незначительном смягчении карантина в Великобритании В мире
10:19 Беларусь и Республика Корея объявили конкурс совместных научно-технических проектов Общество
10:05 В Японии 13 мая могут одобрить новый экспресс-тест на коронавирус В мире
09:48 Спрос на защитные изделия в Беларуси полностью удовлетворен - "Беллегпром" Общество
09:36 Акция "Не оставляйте детей одних!" пройдет в Беларуси с 11 мая по 1 июня Общество
09:20 "Белавиа" отменяет рейсы в Воронеж, Казань и Нижний Новгород до октября Общество
09:02 "Только вместе мы сможем отвечать на вызовы времени" - Лукашенко поздравил белорусов с Днем герба и флага Президент
Все новости
Все новости
В мире
10 мая 2020, 17:57

Медицинские власти США одобрили новый тест на антитела к коронавирусу

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Шкала коронавирусной угрозы вводится в Великобритании накануне ослабления карантина
Коронавирус проник в Белый дом и вернулся в Ухань

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США одобрило использование нового теста на наличие в крови больных или выздоровевших после COVID-19 антител на данный вид возбудителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления.

Тест на антитела разработала американская компания Quidel из Сан-Диего (штат Калифорния). Со слов разработчиков, тест срабатывает в считанные минуты и позволяет определить наличие фрагментов белков вируса в мазках, взятых из носовых проходов пациентов.

Этот тест - уже третий на выявление антител, одобренный медицинскими властями США к применению во всех лечебных заведениях страны.

В отличие от других тестов, требующих длительного времени, дорогих расходных материалов, команды грамотных специалистов, зачастую работающих в частных лабораториях, вновь одобренный тест производится быстро и не требует значительных затрат.

По словам вирусологов, "классический" тест на выявление антител с забором крови берется у больных, борющихся с инфекцией несколько дней или недель. Он оптимален для исследователей, поскольку помогает понять, как далеко зашла болезнь, как широко распространился вирус в окружении пациента, но совсем не годится для экстренной диагностики коронавируса.

Новый тест легко использовать в активной фазе развития заболевания. Он позволяет очень быстро определить по токсическим следам присутствие вируса.

"Подлинным прорывом в вирусологии" назвала разработку нового теста координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс. "У нас никогда не будет возможности провести 300 млн тестов в день либо тестировать школьников и рабочих перед отправкой в школы и на предприятия, - сказала она. - Но теперь у нас появилась возможность делать это с помощью теста на антитела коронавируса".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
медицина США
Новости рубрики В мире
Фото из архива AP Photo Драка на границе Индии и Китая: подрались пограничники
Фото Sky News Шкала коронавирусной угрозы вводится в Великобритании накануне ослабления карантина
Энтони Фаучи. Фото Reuters Коронавирус проник в Белый дом и вернулся в Ухань
Фото из архива Власти Чехии не планируют продлевать режим чрезвычайной ситуации
Фото ТАСС Число зараженных COVID-19 в России превысило 200 тыс.
Борис Джонсон. Фото Associated Press Джонсон объявит о незначительном смягчении карантина в Великобритании
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: трагедия белорусского народа времен ВОВ несоизмерима ни с какими трудностями современности
День Государственного герба и Государственного флага празднуют сегодня в Беларуси
В Беларуси выздоровели и выписаны 6 406 пациентов с COVID-19
Сергеенко: народ, не ценящий свою историю, не имеет будущего
Топ-новости
"Только вместе мы сможем отвечать на вызовы времени" - Лукашенко поздравил белорусов с Днем герба и флага
Парад ко Дню Победы в Минске
МАРТ дал рекомендации потребителям по покупке продтоваров
Запрет на посещение лесов действует в трех районах Беларуси
МНС предлагает обсудить порядок возврата физлицам НДС при покупке электромобиля
Душа радуется за отношение к ветеранам - участник Сталинградской битвы о поздравлении с 9 Мая
Спрос на защитные изделия в Беларуси полностью удовлетворен - "Беллегпром"
Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая
"Белавиа" отменяет рейсы в Воронеж, Казань и Нижний Новгород до октября
Приходя на парад в День Победы, мы выражаем благодарность за мирное небо над головой - мнение
Системы залпового огня "Флейту" и "Вистл" впервые показали на параде в Минске
Топливо на АЗС в Беларуси с 10 мая дешевеет на копейку
Петришенко: память о Победе нужно передать будущим поколениям
ЦИК Беларуси обнародовал календарный план президентских выборов
К 75-летию Великой Победы. Они сражались за Родину. Архивные фото БЕЛТА
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.