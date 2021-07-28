Медведь напал на туристов в природном парке в Красноярском крае

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В природном парке "Ергаки" в Красноярском крае на группу туристов напал медведь, один человек погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию парка.

"На территории природного парка "Ергаки" произошел второй несчастный случай с начала летнего туристического сезона, связанный с нападением медведя и повлекший смерть человека. Нападение произошло в районе Девяти озер хребта Араданский на группу туристов из четырех человек, совершавших спортивный категорийный поход. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении администрации парка.

В краевом главке МВД журналистам уточнили, что факт гибели человека зарегистрировали официально. Медведь напал на одного из туристов, остальные смогли убежать. На место направят совместную группу полиции, спасателей и охотоведов.

Руководство парка обратилось с письменным запросом в Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края, к главам Ермаковского и Каратузского районов Красноярского края, на территориях которых расположился парк "Ергаки", с предложением полностью закрыть парк для посещения (за исключением посещения территории турбаз) или ограничить территорию парка для занятия пешеходным туризмом (за исключением популярных туристских маршрутов по экотропам на период с даты принятия решения до 1 ноября 2021 года).-0-