Медведев назвал неэффективным закрытие границ при борьбе с пандемией

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые всего мира должны взаимодействовать в борьбе с пандемией, несмотря на "стену недоверия" между странами, так как вирус не разбирает государственных границ. Об этом заявил в среду зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой Российской академии наук (РАН) Александром Сергеевым.

"Когда все началось, вокруг новой коронавирусной инфекции сразу возникла стена недоверия между отдельными государствами", - сказал Медведев, подчеркнув, что и происхождение вируса, и средства борьбы с ним, и целый ряд сопутствующих вопросов превратились из сугубо медицинских, биологических, научных в вопросы национальной безопасности.

"Мы вне всякого сомнения заинтересованы в том, чтобы сотрудничество между различными научными школами, между учеными из разных стран продолжалось, потому что вирус никаких границ не разбирает, даже закрытие границ не является вполне эффективным средством борьбы с вирусом, мы все это прочувствовали весной, и сейчас это продолжается", - подчеркнул зампред Совбеза.

14 октября число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 14 231, это максимум за всю пандемию. Общее число заразившихся увеличилось до 1 340 409. Всего в настоящее время в РФ болеют 277 499 человек.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 14 октября заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, жители страны следуют не всем предписаниям. По его словам, прирост заболеваемости COVID-19 составил в России за неделю около 26% в сравнении с предыдущей - с 41 до 52 случаев на 100 тыс. человек.-0-