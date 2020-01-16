Медведев останется главой "Единой России"

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дмитрий Медведев в должности заместителя председателя Совета безопасности РФ останется председателем партии "Единая Россия", которую он возглавлял и на посту премьер-министра РФ. Об этом заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак после заседания фракции единороссов в Госдуме, сообщает ТАСС.

"У меня вчера состоялась обстоятельная беседа с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, председателем партии "Единая Россия". Никаких законодательных ограничений, связанных с назначением на должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и совмещением этой позиции с позицией председателя политической партии, не существует. Дмитрий Медведев остался председателем партии "Единая Россия", - сказал Андрей Турчак.

На заседании в Госдуме фракция "Единая Россия" проголосовала за внесенную президентом РФ кандидатуру главы Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Эту информацию подтвердил глава фракции Сергей Неверов. "Решение, которое было принято, - единогласно поддержать кандидатуру Михаила Мишустина, внесенную президентом Владимиром Путиным", - сказал Неверов.

Планируется, что кандидат также встретится с остальными тремя думскими фракциями.

Государственная Дума Российской Федерации 16 января рассмотрит на пленарном заседании кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя кабмина РФ.-0-