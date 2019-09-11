Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР

11 сентября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил прекратить действие нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы "регуляторной гильотины". Об этом он сообщил в программе "Диалог" в эфире канала "Россия-24" .

"Я буквально сегодня перед тем, как встретиться с вами, пoдписал пoручение о том, что акты СССР и РСФСР должны прекратить свое действие до конца этого года, точнее с 1 января следующего года. Для этoгo нужно оценить, что и как делать", - сказал Дмитрий Медведев.

Правительство РФ проводит масштабную реформу контрольно-надзорной деятельности. Механизм так называемой "регуляторной гильотины" предполагает отмену с 2021 года всех контрольно-надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не будут пересмотрены и актуализированы.-0-