Медведев: Украина стала игрушкой в руках США и НАТО

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украину используют как инструмент геополитического давления на Россию, она стала игрушкой в руках США и НАТО. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, сообщает ТАСС.

"Украина, к сожалению, сейчас превратилась в известной степени в игрушку в руках НАТО и, прежде всего, в руках, естественно, Соединенных Штатов, поскольку Украина используется как инструмент геополитического давления на Россию", - сказал замглавы СБ РФ.

Он также констатировал, что Украина, как бы это печально не звучало для этой страны, сама по себе не нужна Америке. При этом Дмитрий Медведев выразил надежду, что напряженность вокруг Украины в обозримом будущем спадет.

Как информируют РИА Новости, Дмитрий Медведев назвал существование НАТО парадоксом, поскольку у военно-политического альянса сейчас нет противника, который не приемлет существование Запада, Россия же никогда не выступала с такими идеями.

"Вообще блоки - это понятие устаревшее, из периода холодной войны, от которой вроде бы все пытаются отойти. В этом-то и парадокс существования НАТО, что у НАТО сейчас нет противника, который бы позиционировал себя как страна или содружество стран, которые идеологически не приемлют существование западного мира, существование НАТО", - сказал замглавы Совбеза РФ.-0-