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26 февраля 2022, 12:36

Медведев: Запад принимает санкции из-за политической импотенции

Дмитрий Медведев. Фото ТАСС
Дмитрий Медведев. Фото ТАСС

26 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался в социальных сетях о принятых странами Запада санкциях в отношении России и возможной реакции российской стороны на них, сообщает БЕЛТА.

Дмитрий Медведев назвал санкции "чудесными запретами", которые ничего не изменят. "Это даже невежественным людям в Госдепе понятно, - написал он. - Включая и решение о проведении военной операции по защите Донбасса. Она будет проведена в полном объеме, до достижения всех результатов, о которых сказал Президент России. Ни больше и ни меньше. Как, кстати, было в подобной ситуации в 2008 году".

"Полагаю, что всем умным людям очевидно: санкции - миф, фикция, фигура речи. Мне вот глубоко безразличны эти широко разрекламированные ограничения прав за границей. Можно и строже сказать, но воздержусь. Я - гражданин России. И этим все сказано. Ну а принимаются санкции по очевидной причине. От политической импотенции, возникшей на почве неспособности изменить курс России. А еще - в надежде оправдаться за позорные решения, типа трусливого бегства из Афганистана. Вообще, наши партнеры в США и ЕС молодцы - ничто так не консолидирует власть, управленческие элиты и в значительной мере граждан нашей страны, как любовь к американцам и европейцам. Так что - ждите! Кстати, для справки. Ни я, ни члены моей семьи не имели и не имеют ни иностранных счетов, ни какого-либо имущества за рубежом".

По мнению заместителя председателя Совета безопасности России, санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели. "В том числе и для прерывания диалога по стратегической стабильности, - указал он. - Можно ведь в принципе отказаться от всего, включая и Договор СНВ-3, заключенный мною с Бараком Обамой и продленный Владимиром Путиным с действующим главой США. Зачем он теперь, в таких-то условиях, тем более подписанный подсанкционными лицами? Как-то несолидно выходит. Да, и дипотношения в принципе не особо нужны. Пора закрывать посольства на амбарные замки. А контакты продолжать, рассматривая друг друга не иначе как в бинокли и оружейную оптику".

Приостановку членства России в ПАСЕ и Совете Европы Дмитрий Медведев назвал неплохим поводом "наконец хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда". "И вступали-то сдуру когда-то. По молодости, - отметил заместитель председателя Совета безопасности России. - К тому же это еще и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США".

"Еще пугают арестом денег российских граждан и российских компаний за рубежом. Просто всех, без всяких санкций. Сплошняком. Типа назло. А вот на такое надо будет отвечать вполне симметрично. Арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу. А может, и национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях. Типа США, государств ЕС и ряда подпевающих государств англосаксонского мира, которые примут в этом участие. Благо опыт богатый и закон есть у нас на эту тему. Строгий. Так что все интересное только начинается", - заключил Дмитрий Медведев.-0-

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