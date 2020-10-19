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19 октября 2020, 15:12

Механизм мониторинга за прекращением огня в Нагорном Карабахе может быть скоро согласован - Лавров

Сергей Лавров. Фото ТАСС
Сергей Лавров. Фото ТАСС
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19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия, Азербайджан и Армения могут в самое ближайшее время согласовать механизм контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

"Для того чтобы прекращение огня заработало - мы в этом уже убедились после двух документов, которые были приняты и не позволили кардинально изменить ситуацию на земле, - необходимо создание механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня. Над этим мы активно работаем, в том числе наше Министерство обороны, прежде всего с коллегами из Азербайджана и Армении. Надеюсь, в самое ближайшее время будет согласован такой механизм", - сказал Сергей Лавров.

"Убеждены, что сейчас самое главное - наверное, это не требует больших усилий - немедленно прекратить нагнетать конфронтационную риторику как между сторонами (конфликта), так и по линии ответственных международных игроков", - подчеркнул Сергей Лавров.

Одновременно с этим, продолжил министр, необходимо остановить боевые действия, прекратить удары по гражданским объектам. "Это то самое требование, которое содержится и в заявлении президентов России, США и Франции как глав государств - сопредседателей в Минской группе ОБСЕ. Это же содержится и в московском документе, который заключили при нашем содействии министры иностранных дел Азербайджана и Армении 10 октября. Это же подтверждено и в документе, который они согласовали 18 октября. Удары по гражданской инфраструктуре, населенным пунктам - это неприемлемо", - отметил глава российского МИД.

Сергей Лавров также заявил о необходимости существенно ускорить усилия по политическому урегулированию конфликта: "Мы должны побудить стороны согласовать ключевые положения, которые позволят уже в более долгосрочном плане стабилизировать обстановку в этом регионе".

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Ситуация в Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщали об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

9-10 октября в Москве по инициативе российской стороны прошли трехсторонние переговоры глав МИД РФ, Азербайджана и Армении Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна. По итогам более чем десятичасовых консультаций Баку и Еревану удалось договориться о прекращении огня с 12.00 по местному времени 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Однако стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.-0-

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