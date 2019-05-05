Мэй готова продлить членство Великобритании в Таможенном союзе ЕС до 2022 года

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова пойти на уступки Лейбористской партии и продлить членство страны в Таможенном союзе до 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Sunday Times .

Глава правительства собирается представить план "всеобъемлющего, но временного таможенного механизма в отношениях с ЕС, который будет функционировать до следующих всеобщих выборов" в Великобритании, запланированных на июнь 2022 года.

Кроме того, ожидается, что Мэй и ее команда переговорщиков согласятся с распространением на Великобританию действия широкого спектра нормативных актов ЕС, которые касаются оборота товаров. Также, по мнению издания, официальный Лондон готов будет зафиксировать в новом законе обеспечение Великобританией после Brexit такой же защиты прав трудящихся, которая существует в странах ЕС.

Все эти предполагаемые уступки оппозиции, на которые Мэй готова пойти ради одобрения Палатой общин соглашения по условиям Brexit, грозят вызвать гнев консерваторов-евроскептиков и обернуться самым настоящим расколом внутри парламентской фракции тори, пишет газета.

Сама же Мэй признается, что ей не хватит голосов однопартийцев для одобрения этого соглашения, поэтому она готова продолжить переговоры с оппозицией ради достижения общей цели - обеспечения выхода страны из ЕС.-0-