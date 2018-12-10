Мэй подтвердила, что парламентское голосование по сделке о Brexit не состоится

10 декабря, Лондон /БЕЛТА-ТАСС/. Голосование британского парламента по соглашению с ЕС об условиях выхода страны из состава ЕС (Brexit) не состоится 11 декабря, как было запланировано, по причине неурегулированности проблемы границы на острове Ирландия. Об этом заявила сегодня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Палате общин британского парламента.

"Очевидно, что по ключевым аспектам сделки имеется широкая поддержка, но по одному вопросу - "бэкстопу" Северной Ирландии (так именуется режим поддержки пребывания Ольстера в составе Таможенного союза ЕС, направленный на то, чтобы избежать появления пограничной инфраструктуры на границе с Ирландией. - Прим. ТАСС) - существует повсеместная и глубокая обеспокоенность", - сказала Тереза Мэй.

"В результате, если мы пойдем дальше и проведем голосование завтра, то сделка будет отвергнута значительным большинством голосов. Поэтому мы отложим запланированное на завтра голосование и не будем разделять эту палату в данный момент", - продолжила она. Тереза Мэй не уточнила при этом, когда может состояться новое голосование.

Политик добавила, что правительство Великобритании активизирует работу по подготовке к потенциальному сценарию выхода из ЕС без сделки.

Она также предупредила, что идея повторного референдума по Brexit несет в себе риск нового раскола общественного мнения.-0-