Мэй заявила о необходимости отсрочки Brexit

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки выхода страны из Евросоюза. Об этом она сказала во время телеобращения, сообщает ТАСС.

"Выход со сделкой - это наилучшее решение", - сказала Тереза Мэй. Она отметила, что необходимо дальнейшее продление статьи 50 Лиссабонского договора о ЕС, такое продление, "чтобы оно было наиболее коротким и закончилось, когда мы согласуем сделку".

Премьер подчеркнула, что для разрешения политического кризиса, в котором страна оказалась из-за невозможности сторонников различных подходов к Brexit прийти к общему знаменателю, требуются скоординированные шаги со стороны всех партий. В этой связи она пообещала провести консультации с лидером оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбином, чтобы вместе выработать дальнейший план Brexit.

"Сегодня я принимаю меры для того, чтобы выйти из этого тупика: я предлагаю сесть за стол переговоров с лидером оппозиции и попытаться согласовать план, которого мы оба будем придерживаться для обеспечения выхода из Европейского союза с заключенной сделкой", - сказала она.

При этом британский премьер отметила роль парламента в выходе из нынешнего тупика, отметив, что именно законодателям придется выдвинуть свои предложения, если единый подход так и не будет найден на консультациях между Консервативной и Лейбористской партиями.

"Мы можем и обязаны найти компромисс, который воплотит в жизнь то, за что проголосовали британцы. Это решающий момент в истории этих островов. И он требует национального единства для того, чтобы действовать в национальных интересах", - сообщила премьер во время выступления, которое было расценено политическими аналитиками как смягчение позиции по Brexit. Альтернативой этому подходу был бы выход страны из ЕС без сделки, на чем настаивает часть евроскептиков в правящей партии.

Депутаты Палаты общин 29 марта в третий раз отклонили соглашение об условиях Brexit большинством в 58 голосов. Против соглашения проголосовали 344 парламентария, и лишь 286 народных избранников его поддержали. Две предыдущие попытки правительства провести сделку через парламент также завершились провалом. Так, 15 января Палата общин отвергла законопроект о Brexit рекордным за всю историю большинством в 230 голосов. Вторая же попытка, предпринятая кабинетом Мэй 12 марта, привела к тому, что сделка была отклонена с перевесом в 149 голосов.-0-