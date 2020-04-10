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10 апреля 2020, 20:01

Мексика готова сократить добычу нефти по новому соглашению ОПЕК+

Фото gazeta.ru
Фото gazeta.ru

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мексика готова сократить добычу нефти по новому соглашению ОПЕК+, часть ее обязательств возьмет на себя США, сообщает Bloomberg.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что достиг соглашения с американским коллегой Дональдом Трампом о более приемлемом сокращении добычи нефти. Изначально Мексике предлагали уменьшить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки. Как передает Reuters, в итоге Мексика снизит ее на 100 тыс. баррелей в сутки, при этом обязательства страны разделят и США, дополнительно сократив свою добычу на 250 тыс. баррелей.

Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в суткиСтраны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки
Для России и Саудовской Аравии это означает снижение на 23% от своих уровней добычи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что после изменения позиции Мексики сделка ОПЕК+ полностью согласована и в Кремле считают ее очень позитивной.

Если противостояние между Мексикой и ОПЕК+ действительно разрешено, это открывает путь историческим усилиям по оживлению рынка нефти после спада, вызванного коронавирусом, пишет Bloomberg. Сделка, заключенная коалицией ОПЕК+, положит конец ценовой войне между Эр-Риядом и Москвой, которая опустила расценки на нефть до самого низкого уровня почти за два десятилетия.-0-

Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти сроком на два годаРоссия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти сроком на два года
Вопреки скепсису аналитиков, Россия и Саудовская Аравия на встрече в четверг все же смогли договориться о сокращении добычи. Крупнейшие производители нефти в альянсе согласовали одинаковый объем снижения до единого уровня добычи.

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