Мексика намерена получить собственную вакцину от коронавируса в 2022 году

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2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мексика может завершить разработку собственной вакцины от коронавируса под названием Patria в 2022 году. Об этом заявил глава латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор, представляя очередной доклад о деятельности своего правительства, сообщает ТАСС.
"В следующем году, если все пойдет хорошо, мы получим вакцину Patria", - сказал президент.
Мексиканские ученые приступили к первой фазе клинических исследований вакцины Patria в апреле. В ходе прививочной кампании, идущей с конца 2020 года, в стране было использовано 132,63 млн препаратов различных производителей, в том числе из России. Полный курс вакцинации от коронавируса прошли 65 млн человек.-0-