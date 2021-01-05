Мексика утвердила использование вакцины AstraZeneca от COVID-19

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мексиканская Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков в экстренном порядке выдала разрешение на использование в стране вакцины от COVID-19, которая разработана британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Марсело Эбрард, сообщает ТАСС.

"Очень хорошие новости - экстренное одобрение вакцины от AstraZeneca Федеральной комиссией по защите от санитарных рисков. Таким образом, очень скоро начнется производство в Мексике", - написал Марсело Эбрард в Twitter.

На пресс-конференции, которая транслировалась на сайте Минздрава, заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гателль рассказал, что власти собираются использовать 77,4 млн доз вакцины AstraZeneca. Планируется, что препарат начнут эксплуатировать с марта.

Средняя эффективность вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета составляет 70%. Это подтвердили результаты клинических исследований, которые провели на 20 тыс. добровольцах из Великобритании и Бразилии. В ходе испытаний было выявлено, что при введении двух больших доз препарата с разницей в месяц уровень защиты от заражения составлял 62%. Он возрастал до 90%, когда испытуемые сначала получали малую, а при повторной инъекции - увеличенную дозу вакцины.

По официальным данным, с конца февраля прошлого года в Мексике были лабораторно подтверждены 1 455 219 случаев заражения коронавирусом, умерли 127 757 инфицированных пациентов. Выздоровели более 1,1 млн заболевших.-0-