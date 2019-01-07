Мемориал в память о погибших в Магнитогорске построят к лету

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мемориал в память о погибших при обрушении подъезда жилого дома возведут в Магнитогорске к лету. Об этом 6 января сообщило ТАСС.

"На демонтаж разрушенного подъезда и подготовку территории к установке памятника уйдет около трех месяцев, к лету должен появиться мемориал", - говорится в сообщении.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома, в результате трагедии погибли 39 человек.-0-