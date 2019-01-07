Мемориал в память о погибших в Магнитогорске построят к лету

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мемориал в память о погибших при обрушении подъезда жилого дома возведут в Магнитогорске к лету. Об этом 6 января сообщило ТАСС.
"На демонтаж разрушенного подъезда и подготовку территории к установке памятника уйдет около трех месяцев, к лету должен появиться мемориал", - говорится в сообщении.
Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома, в результате трагедии погибли 39 человек.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.478 BYN
|2.47 BYN
|2.49 BYN
|USD
|2.1727 BYN
|2.165 BYN
|2.185 BYN
|RUB
|3.1781 BYN
|3.15 BYN
|3.205 BYN