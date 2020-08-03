Менее 10% людей перенесли COVID-19 - ВОЗ

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лишь порядка 10% людей перенесли инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом. Об этом заявила на брифинге эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, сообщает ТАСС.

По ее словам, в настоящее время по теме устойчивости к COVID-19 проводится множество исследований и публикуется много докладов по всему миру, которые тщательно изучаются ВОЗ. "Большинство исследований показывают, что менее 10% людей серопозитивны, то есть в какой-то момент были инфицированы, - заметила эксперт. - Медработники в большей степени подвержены заражению, поэтому в данной категории показатели выше".

Также Мария ван Керкхове сообщила, что реальный коэффициент летальности при заражении COVID-19 может быть меньше, чем тот, который высчитан по официальной статистике, и находиться на уровне 0,6%. Она уточнила, что такой коэффициент можно высчитать при учете в том числе незарегистрированных случаев инфицирования.

"Если говорить о смертности, то есть несколько способов определить этот коэффициент, - отметила она. - Самый простой - это соотнесение числа умерших к числу зарегистрированных случаев инфицирования". По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к настоящему моменту число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 18 млн, умерли от осложнений, вызванных инфекцией, более 690 тыс. человек. Соответственно, коэффициент смертности в таком случае будет составлять чуть более 3,8%.

"Однако многие специалисты на данный момент изучают коэффициент летальности, учитывая число смертей среди всех людей, которые были инфицированы (в том числе тех, кто перенес заболевание без симптомов, и тех, кто не обращался за помощью к врачам. - Прим. ТАСС)", - сказала Мария ван Керкхове. По ее словам, этот показатель находится на уровне менее 1%, а в нескольких исследованиях речь идет о 0,6%.

Данная цифра, заметила эксперт, звучит не очень угрожающе, однако на самом деле она очень велика для вируса, который имеет высокие показатели распространения. "Поэтому нужно главным образом сконцентрировать усилия на предотвращении возможных случаев заражения, - заметила она. - При этом важно защитить не только себя, но и других, если вы все-таки заразились. В группе риска находятся люди, у которых есть проблемы со здоровьем, те, кто страдает от ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и болезней дыхательных путей".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, затем распространилась на большинство стран и 11 марта была признана ВОЗ пандемией.-0-