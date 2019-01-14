Мэр Гданьска скончался от ножевых ранений, полученных во время концерта

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мэр польского Гданьска Павел Адамович умер от тяжелых ранений, полученных во время благотворительного концерта 13 января. Об этом сообщает польский новостной портал Wiadomosci.

Павел Адамович скончался в возрасте 53 лет, он был юристом, политиком и чиновником местного самоуправления, возглавлял мэрию Гданьска с 1998 года.

Мэр города Гданьска Павел Адамович был серьезно ранен во время благотворительного концерта "Большой оркестр праздничной помощи", на котором в Польше ежегодно собирают средства на помощь медучреждениям. Во время выступления мэра 27-летний житель Гданьска, страдающий психическим расстройством, выбежал на сцену и ударил его ножом. Павел Адамович был госпитализирован в очень тяжелом состоянии и перенес сложную операцию, потеряв много крови. Нападавший задержан.-0-