Мэр Клайпеды: остановка транзита белорусских удобрений приведет к сокращению рабочих мест в городе

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В случае остановки Литвой транзита белорусских калийных удобрений через Клайпедский порт часть клайпедчан может потерять работу, а порт лишится около трети своих грузов. Об этом заявил мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас, сообщает BNS.

На прошлой неделе правительство Литвы поручило расторгнуть соглашение с белорусским производителем удобрений "Беларуськалием", включенным в санкционный список США.

Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас считает, что такие меры приведут к сокращению рабочих мест в городе. "Потеря рабочих мест в стивидорных компаниях, которые пострадают напрямую, станет самой большой потерей. Это высокооплачиваемая и ценная работа, на которой задействованы высококвалифицированные специалисты", - заявил Витаутас Грубляускас.

Мэр отметил, что конкретных цифр в связи с сокращением работников пока нет, но "их может быть от нескольких десятков до нескольких сотен".

По его словам, пока нет необходимости объявлять тревогу или принимать специальные меры в ответ на такую угрозу. "Если транзит прервется и количество безработных увеличится, никто не будет объявлять ЧП. Если нам нужно посредничество, чтобы помочь безработным, мы могли бы сотрудничать со службой занятости, некоторыми компаниями и Клайпедской свободной экономической зоной. Это беспокоит всех нас", - заявил Витаутас Грубляускас.

Такая ситуация в первую очередь убыточна для Литвы, которая потеряет доходы от транзита белорусских удобрений. "Все, что плохо для государства, плохо и для города", - сказал мэр. Он также считает, что если прекращение транзита удобрений нанесет ущерб конкурентоспособности Клайпедского порта, правительство Литвы должно на это отреагировать.

В декабре литовский портал Delfi сообщал, что руководство Клайпедского порта в связи со снижением потока белорусских грузов провело сокращение сотрудников и уволило 20 человек. "Транзит белорусских удобрений занимает немалую часть транзитной перевалки. После того как его не станет, ущерб понесем как мы, так и другие компании, работающие в порту. Этот ущерб будет большим, быстро компенсировать такой большой поток транзита не получится", - констатировал гендиректор Клайпедского порта Альгис Латакас.-0-