Мэр Лондона объявил чрезвычайную ситуацию из-за COVID-19

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мэр Лондона Садик Хан в связи с угрозой переполнения больниц объявил о введении в Лондоне режима чрезвычайной ситуации, сообщает The Guardian.

Лондонские больницы не справляются с потоком больных с коронавирусной инфекцией. Еще в конце декабря врачи сообщали о том, что в палатах остается очень мало свободных мест. Введение режима чрезвычайной ситуации позволит городу привлечь дополнительные ресурсы, необходимые для борьбы с COVID-19.

Поскольку число зафиксированных случаев коронавируса в Лондоне в настоящее время превышает 1000 на 100000 человек, Садик Хан призвал лондонцев оставаться дома. В своем заявлении мэр отметил, что объявление чрезвычайной ситуации было вызвано критическим уровнем угрозы здоровью населения.

"Если мы не предпримем немедленных действий, наша Национальная система здравоохранения будет перегружена и умрет еще большее количество людей", - сказал он.-0-